De 'kruising bij de BP’ in Hengelo moet veiliger, vindt de SP

HENGELO - De SP wil dat de kruising Kruisbergseweg-Hengelosestraat-Molenenk in Hengelo, ook wel bekend als de ‘kruising bij de BP’, wordt aangepakt. De politieke partij houdt donderdag in Keijenborg een informatieavond over het kruispunt.

De Kruisbergseweg is de invalsweg naar Hengelo voor verkeer uit het zuiden. De Hengelosestraat voert naar Keijenborg, de Molenenk voert het dorp Hengelo in. Op de kruising van de drie wegen, waar onder meer dagelijks scholieren oversteken, zijn in het verleden veel ongelukken gebeurd, met en zonder letsel. De plek staat in de lijst van 75 gevaarlijkste kruispunten van het ROVG (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland). De SP wil dat het punt uit die lijst verdwijnt.

Handtekeningenlijst

In het verleden is het kruispunt al veiliger gemaakt door in het midden van de Kruisbergseweg een langgerekte verkeersheuvel aan te leggen. Voor de SP, een politieke partij die niet in de gemeenteraad van Bronckhorst is vertegenwoordigd, is het nog niet genoeg. Een handtekeningenlijst die partij maakte om te pleiten voor aanpak van het gewraakte punt, is volgens de SP met name door veel mensen uit Keijenborg ondertekend. Ook mensen van omliggende bedrijven hebben aangegeven de weg gevaarlijk te vinden.

Slachtoffer