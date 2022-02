De laatste loodjes bij Signify: na 57 jaar sluiten de deuren van de voormalige Philips-fabriek

Wie kan, maakt nu al de overstap naar ander werk. Van de ruim 100 medewerkers die vorig jaar juli te horen kregen dat de fabriek zou sluiten, zijn er nog zo’n 30 tot 40 over die zorgen voor de laatste orders. De fabriek in Winterswijk produceert nu nog maar een kwart van wat mogelijk is, de overige productie is overgeheveld naar de fabriek in Pila in Polen, waar de kosten een stuk lager zijn.