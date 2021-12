De laatste ‘tuut’ van de stoomfluit heeft geklonken in Winterswijk: ‘Deze traditie mag niet verloren gaan’

Het is stil in de DRU, al té lang: ‘We moeten proberen te bedenken wat nog wel kan’

ULFT - Een online pubquiz, of een livestream van een band. Het zijn schaarse hoogtepunten in deze lockdownperiode voor het poppodium van de DRU Cultuurfabriek in Ulft. ,,We moeten de spirit er op die manier toch maar een beetje in zien te houden”, zegt programmeur Erik Ramaker aan het einde van wéér een jaar dat grotendeels in het teken stond van corona.

30 december