De Lichtenvoorde-cliënten helpen elke maandag bij Kringloop Aktief in Groenlo

Per toeval kreeg vestigingsleidster Hendrien Floors een rondleiding door verschillende activiteitencentra van De Lichtenvoorde. Hier kwam het gebrek aan mensen bij de Kringloop ter sprake. Cliënten wilden graag helpen. Eddy Firing, begeleider bij De Lichtenvoorde, pakte dit op. Nu, een jaar verder, zijn zij elke maandag een vaste waarde in het team.

Samen maar ook zelfstandig

Zo helpen ze de kringloop op verschillende manieren. Het uitzoeken van het speelgoed en de boeken of het inrichten van de winkel, ingespeeld op de gebeurtenissen. Voor de Slag om Grolle bouwden onder andere Mark en David een complete kraam. Volgens Hendrien gaat dit perfect samen. “Eddy ziet wat er moet gebeuren, legt dit uit aan de cliënten en ze pakken dit op. Zo maken ze kennis met ons en allerlei verschillende mensen.” Het is een mooie samenwerking tussen Kringloop Aktief en De Lichtenvoorde. Eddy: “We doen het samen maar ieder heeft ook zijn eigen taak. De één heeft meer aandacht en begeleiding nodig dan de ander. Het doel is om taken uiteindelijk zelfstandig te doen. Heel langzaam steeds iets meer.”

Je hoort erbij

Mark zoekt het speelgoed uit en David is buiten verantwoordelijk voor de tuinmeubelen. Mark: “Techniek vind ik leuk. Soms mag ik invallen als er een vaste kracht niet is. Ik mocht wel eens het speelgoed testen.” Volgens Eddy stralen ze helemaal als ze aan het werk zijn. “Ze zijn hier erg welkom en je hoort erbij.” Hendrien: “De samenhang is heel goed. Mooi hè, wat een omgeving met je kan doen. Wij kunnen namelijk niet één op één begeleiding bieden en daarvoor is Eddy er. Zo kunnen wij onze taken uitvoeren. Dit gaat heel goed samen, er is een klik.”