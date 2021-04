De liefde tussen Debbie en Rick is over, maar hun muzikale klik blijft

Muziek componeren, schrijven, produceren en opnemen doen ze nog steeds wel, in de studio in Vragender, die ze samen hebben gebouwd. ,,Muziek heeft bij ons altijd op nummer één gestaan’’, zegt Wiegerinck (33), de producer van het stel.



,,En we zijn drie jaar geleden liefdevol uit elkaar gegaan. De creatieve klik is gebleven. We zien elkaar elke week, hebben elke dag contact”, zegt zangeres Eijsink (32), die inmiddels in het Overijsselse Hengelo woont en werkt.