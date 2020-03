‘De Liemers’ is het beste streekboek van 2019

Zondagmiddag in uitgaanscentrum De Radstake in Heelweg werd de winnaar bekendgemaakt. Daarna volgde een programma rond streekliteratuur en streektaal. De prijs trapt de ‘week van het Achterhoekse en Liemerse boek’ af.

,,Het beste boek wordt gekozen uit boeken die in 2019 zijn uitgegeven over een Achterhoeks of Liemers onderwerp, of die geschreven zijn door een of meerderen auteurs uit dit gebied’’, legt Joop Hekkelman van de organisatie uit. ,,Ons doel is om aandacht te genereren voor boeken van en uit de eigen regio.’’