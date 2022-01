De lippendiensten van Geert en onze Gideon

Thriller­schrijf­ster Corine Hartman komt met boek over ‘cosy crime’ in Vorden: ‘Ik was toe aan iets milders’

Wordt Eva Romeijn de ‘Vordense Miss Marple’? Als het aan Corine Hartman ligt wel. Van de 57-jarige gerenommeerde thrillerschrijfster, die in de Achterhoek woont, verschijnt eind februari het boek De dode die niet werd gemist. Het is een thriller die speelt in en rond Achtkastelendorp Vorden, met in de hoofdrol de nieuwsgierige kunstschilder Eva Romeijn. ,,Het uitgangspunt is om een serie over haar te schrijven.’’

3 januari