De Lochemse kiezer struikelt vooral over de keien op de Markt: ‘Die hobbelige keien zijn historisch, maar niet praktisch’

Schots en scheve keien in alle vormen en maten vormen de hobbelige vloer van de Markt in Lochem. Wie in het centrum wil zijn, komt er overheen. Lopend, fietsend of om de auto te parkeren. Want dat is Lochem: je kunt in het hart van de stad parkeren, bijna pal naast de Gudulakerk. Dat gaat wel veranderen, want de Markt gaat op de schop.