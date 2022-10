De markt loopt leeg: kraamhouders verdwenen, open plekken blijven leeg

Nieuwscafé maakt nieuwe start in Amphion met Mart de Kruif en Mark Boumans als gasten

DOETINCHEM - Oud-commandant Mart de Kruif en de Doetinchemse burgemeester Mark Boumans zijn gast in het eerste reguliere Nieuwscafé van De Gelderlander na 2,5 jaar. Zondag 30 oktober is de aftrap van het praatprogramma op een nieuwe locatie: de kleine zaal van theater Amphion in Doetinchem (aanvang 14.00 uur).

26 oktober