De Markt voor Zorg en Welzijn in Eibergen geeft inzicht in eventuele zorgvraag

GGD doet na tweede besmetting contacton­der­zoek in Bronck­horst

9 maart HENGELO - Of de Hengelose coronapatiënt contact heeft gehad met de tweede inwoner van de gemeente Bronckhorst bij wie zaterdag het virus is aangetroffen, is niet duidelijk. De eerste patiënt is een 73-jarige vrijwilliger van zorgcentrum De Bleijke.