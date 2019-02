De meest ontspannen voorleeskampioen is Eva uit Ruurlo

Winters­wijk moet monument krijgen voor vergeten oorlogs­slacht­of­fers

7:30 WINTERSWIJK - Voor de ruim honderd vergeten oorlogslachtoffers in Winterswijk moet een monument worden opgericht. Hans Tenbergen, die zich veel bezighoudt met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in zijn dorp, heeft een open brief met die strekking gestuurd naar het gemeentebestuur.