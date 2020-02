De ‘Meilandjes’ brengen bliksembezoek aan hun nieuwe Gelderse thuisdorp Hengelo

De familie maakte in het Achterhoekse dorp een korte wandeling, bezocht enkele winkels en lunchte bij eetcafé Jansen & Jansen, waar de Meiland-wijnen sinds kort op de kaart staan. ,,Daar was ik heel erg door verrast”, vertelt Martien Meiland enthousiast.

‘Het is wel een eind rijden’

Hun eerste indruk van het dorp is sowieso goed. De familie zegt op de website van Achterhoek Nieuws enorm te spreken te zijn over de rustige omgeving waarin ze straks komen te wonen. ,,Het is wel een heel eind rijden”, vindt Martien. ,,Nadat je van de snelweg af komt, moet je nog heel veel dorpen door om hier te komen. Oh, kijk hier! Een ouderwetse slagerij, wat mooi!”



Al snel na het nieuws dat de familie naar Nederland zou terugkeren werd bekend dat ze een riante woonboerderij aan de Aaltenseweg in het Hengelose buitengebied hadden gekocht. Het gezin woont nu nog in Frankrijk, maar is deze week in Nederland, onder meer om carnaval te vieren in Noordwijkerhout, de geboorteplaats van Martien.

Dat groen met die strepen

In dat bezoek aan Nederland kon een ritje naar Hengelo uiteraard niet ontbreken. Ook dochter Montana en haar vriend Dirk – die niet in Frankrijk wonen – zijn dinsdagmiddag meegekomen. ,,Er rijden hier nog best wel veel auto’s voor zo’n klein dorp”, merkt dochter Maxime op. Het oog van haar vader is al gevallen op de Achterhoekse vlag. ,,Dat groen met die strepen zie ik overal hangen. En ‘Trots op de Achterhoek’, wat is dat precies?”

De aanwezigheid van de ‘Meilandjes’ gaat in het dorp bepaald niet onopgemerkt voorbij. ‘Welkom in de Achterhoek!’, roept een passerende fietser, enkele bouwvakkers leggen het werk even neer om het gebeuren te aanschouwen en groepjes toegesnelde tieners vragen om een foto. Of Martien dat niet erg vindt? ,,Nee, hoor! Die mensen zien ons hier voor het eerst. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze dan een fotootje willen. Daar werk ik graag aan mee.”

Het nieuwe seizoen

Met Chateau Meiland won de familie vorig jaar de Gouden Televizier-Ring. De serie speelt zich af in het Franse dorp Beynac, waar de excentrieke Martien en zijn gezin een kasteel ombouwen tot bed & breakfast en gasten ontvangen.