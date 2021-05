De Meilandjes verlaten de Achterhoek: ‘We komen zéker nog eens wijnen in Hengelo!’

Naast de keukentafel in huize Meiland staat een grote stapel verhuisdozen. In de gang nog zo’n stapel. Ook in de woonkamer dozen, dozen en dozen. De sfeer die de heer des huizes hier het voorbije jaar vakkundig binnenbracht, verdwijnt stukje voor stukje. ,,Ik ben er al zeker twee, drie weken mee bezig”, verzucht Martien Meiland. ,,Wéér verhuizen. Vreselijk.”

Erica en hij zijn deze ochtend voor een van de laatste keren wakker geworden in Hengelo, elk in hun eigen gedeelte van deze woonboerderij. Maandag rijdt de verhuiswagen hier het erf op, dinsdag vertrekt de familie naar Noordwijk. Tien maanden woonden de Meilandjes in Hengelo, hartje Achterhoek. Problemen met het bestemmingsplan en een conflict met de gemeente Bronckhorst staan een langer verblijf hier in de weg.

,,Het is in Hengelo Groningen!”, riep dochter Maxime zo’n anderhalf jaar geleden enthousiast uit, niet wetend dat het Hengelo in Gelderland is. In de keuken van hun Franse kasteel maakte de familie via de huizenwebsite Funda kennis met wat hun nieuwe stek in Nederland zou worden. Het was allemaal te zien in de realityserie Chateau Meiland op SBS6.