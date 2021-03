De natuur leert ons bescheidenheid: omdat alles zijn eigen plaats heeft zijn beuk en mees identiek

25 zorgwonin­gen voor ouderen naast ’t Brewinc in Doetinchem

12:47 DOETINCHEM - Naast 't Brewinc in Doetinchem is begonnen met de bouw van een nieuw appartementencomplex voor ouderen met een hulpvraag. De bouw is een initiatief van Woonzorgorganisatie Saamborgh en Woonzorg Nederland. Er is ruimte voor 25 appartementen.