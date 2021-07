De Needse Berg? Die verken je lekker sportief op de step!

‘Op de step, op de step, ben zo blij dat ik ’m heb’, zong Wim Sonneveld al. En wie had er vroeger als kind niet een? Hup, één been op de plank, de andere om je af te zetten. Die techniek verleer je niet; het blijkt nog steeds kinderlijk eenvoudig als we bij de uitkijktoren op de Needse Berg even een proefritje maken op de kickbikes. „Lekker buiten sportief bezig zijn”, geniet Heleen Renting-Hoek van Ultimate Adventures uit Borculo. En de plek? „Die is fantastisch”, weet Jessica Laponder, wijzend naar het uitzicht. „Vanaf de toren kun je tot in Duitsland en Enschede kijken.”