De nieuwe Dorpsakker in Winterswijk: een weelderige moestuin met sociale functie

Stemmen of kiezen om niet te stemmen? Duid dat maar eens!

De kiezer heeft gesproken. Nou ja, ze zijn met een heleboel naar een stembureau gekomen en hebben elk een rood rondje ingekleurd. Een enkeling trouwens niet, want in Berkelland hebben enkele tientallen mensen een leeg stembiljet in de stembus gedaan. Blanco.

18 maart