De nieuwkomers zijn welkom in de Achterhoek, mits ze netjes buurt maken, uiteraard

Drie medewer­kers van ziekenhuis Zutphen ontslagen vanwege ‘onprofes­si­o­neel gedrag’

12 oktober Gelre ziekenhuizen heeft drie medewerkers in Zutphen ontslagen vanwege onprofessioneel gedrag op de afdeling verloskunde in Zutphen. Volgens Gelre is dit de directe aanleiding geweest om de verloskamers in Zutphen vorige maand per direct tot nader order te sluiten.