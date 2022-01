‘De Noordtak komt er, de vraag is alleen hoe’; de Achterhoek is gewaarschuwd

Voor de liberalen staat vast dát de route er moet komen, de belangrijkste vraag is volgens de VVD alleen nog hóe de spoorlijn het beste is in te passen in het landschap, ‘zonder de belangen van de Noordtak uit het oog te verliezen’.



De VVD diende al in november de motie in de Tweede Kamer in, die ertoe oproept om de mogelijkheden van de lijn door de Achterhoek te onderzoeken. De motie kreeg 148 stemmen voor. Alleen Pieter Omtzigt stemde tegen, één kamerlid was afwezig.