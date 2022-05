‘De Noordtak zorgt voor onherstelbare en niet compenseerbare schade aan het landschap’

Berkelland houdt 1,6 miljoen over, maar stopt grootste deel overschot in reserves voor later

BORCULO - Berkelland heeft geld overgehouden over 2021, zo blijkt uit de jaarrekening 2021 zoals B en W die dinsdag naar de raad hebben gestuurd. Het positieve resultaat is 1,6 miljoen. Ruim 200.000 euro is de gemeente alsnog kwijt voor projecten die op 31 december nog niet klaar waren. 1,4 miljoen wordt in de reserve onderwijshuisvesting gestopt, voor toekomstige ontwikkelingen.

18:43