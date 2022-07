De Olliemölle in Borculo weer beste Gelderse terras in top 100, nog negen andere staan in de lijst

Het terras van De Veranda in Amsterdam staat op nummer 1 van de Terras Top 100, maar Gelderse terrassen zijn dus ook prima vertegenwoordigd. De Olliemölle in Borculo staat dit jaar op plaats 30 maar was in 2021 uitgeroepen tot beste terras van de provincie Gelderland. In de landelijke lijst stond de bistro toen op de twaalfde plek.

Ranglijst Gelderse winnaars

Brasserie De Boerderij in Arnhem staat op plaats 32 gevolgd door Jan & Jan in Didam op plaats 35. Ook in de Top 100 staan Hart van de Betuwe in Tiel (46), Moeke in Ede (53), De Oude Herbergh in Oosterbeek (57), Moeke in Rhenen (81), Het Wapen van Heeckeren in Hummelo (84), ‘t Hoogstraatje in Nijmegen (94) en Havezathe Carpe Diem Vethuizen op plaats 97.