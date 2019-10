De onafscheidelijke ‘Willie en Willie’ verkopen al 56 jaar kip op de markt

Willie en Willie Kappert hebben elkaar in het poeliersbedrijf in Zelhem leren kennen. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en verkopen ze al 56 jaar kip- en kipproducten op de markt in Elst. ,,En we zijn nog niet van plan te stoppen.’’



U staat beiden 60 jaar op de markt in Zevenaar en 56 jaar in Elst. Hoelang gaat u beiden nog door?

Willie Kappert (m): ,,Wij kunnen niet achter de geraniums zitten. Die hebben we jaren geleden al weggegooid. Wij gaan net zolang door als het ons is gegeven. We denken niet aan stoppen.’’



Willie Kappert (v): ,,Wij kunnen de markt niet missen. We kunnen niet zonder onze klanten en de andere marktkooplieden. Als je elkaar al zolang kent, weet je niet beter. Natuurlijk hebben wij stapjes teruggedaan. Tegenwoordig helpen we met veel plezier onze zoon.''