De oorlog is al lang voorbij als onderduiker Jaap per ongeluk wordt doodgeschoten door een vriend

Het is aan het einde van middag rond een uur of zes, op die vijfde juni in 1945. Gerda Hietland is aan het melken wanneer ze een schot hoort. Wat ze op dat moment nog niet weet: haar geliefde Jaap Rijsdijk is dodelijk getroffen. De twee zijn verloofd en bezig plannen te smeden voor de toekomst, nu Nederland eindelijk bevrijd is van de Duitse bezetting.