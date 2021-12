De oorlog jaagt koffieboerin Hester eerder terug naar de Achterhoek: ‘Vreselijke situatie’

Daardoor is ze eerder dan verwacht een tijdje in Nederland, met haar kinderen. ,,Nu de situatie is geëscaleerd moeten we nog voorzichtiger zijn.”



Hester en haar echtgenoot Dawit zijn eigenaar van drie kleine koffieplantages. Daarnaast werken ze aan de opbouw van een concept: een grote koffiecorporatie voor en met arme boeren – Bette Buna – in Ethiopië.



Maar nu even niet, want het land wordt verscheurd door een burgeroorlog, die met name in het noorden van het land woedt. ,,Eén van onze plantages ligt op de grens met het oorlogsgebied, maar daar was het voor de burgeroorlog ook al te gevaarlijk om ’s avonds rond te rijden.”