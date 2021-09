De opmars van mindful drinking: ‘Cola is geen optie’

,,We serveren bij ieder gerecht ook een non-alcoholisch drankje”, zegt chef-kok en eigenaar Mark Captein van Orangerie De Pol in Gaanderen. ,,Het aantal mensen dat geen alcohol drinkt bij het eten, groeit. En cola drinken is geen optie, dat verpest werkelijk alle gerechten.”



Naast bijpassende wijnen serveert Captein bij ieder gerecht een sap, mocktail (alcoholvrije cocktail) en in de lockdown heeft hij zich, net als veel thuiskoks, toegelegd op het maken van eigen kombucha, gefermenteerde thee. Dat is ook bij de supermarkten te koop, maar zelf gebrouwen en ‘nog levend’ is interessanter qua smaken, aldus de kenners.