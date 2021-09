De paarden van de Pasmanmanege in Eefde helpen mensen met beperkingen: ‘Het zijn subtiele leermeesters’

Fier loopt de 15-jarige Sietske in haar hoge rijlaarzen om de bruine merrie Lady. Ze zwaait naar vliegen rondom het paard en ontdoet het dier van het bit zodat het kan uitrusten in de stal. Ze gooit haar armen om de hals van Lady, die boven haar uittorent. ,,Lady is mijn favoriet. Ze is heel lief maar heeft ook heel sterk karakter. Ze is heel eigenwijs soms, net zoals ik.’’