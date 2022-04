De PvdA in Doetinchem wordt niet gepruimd

Kermis Doesburg verhuist van zomer naar 5 mei: ‘Goed moment in volle evenemen­ten­ka­len­der’

DOESBURG - De kermis is na twee jaar terug in Doesburg. Dit keer al op Bevrijdingsdag in plaats van in de zomer. Een bewuste keuze, want: ,,In de zomer is er al zo veel te doen in de stad en regio.”

