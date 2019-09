De recreatieve triatlon van Eibergen is in trek

Maarten Teutelink droeg jarenlang de aanvoerdersband van FC Eibergen. Twee jaar geleden stopte de inmiddels 37-jarige voormalig verdediger om zich vervolgens op de triatlon te storten. „Heel wat anders dan voetballen”, verzekert Teutelink, terwijl hij zich in z’n wetsuit hijst voor het eerste onderdeel: de zwemafstand over 500 meter in de Berkel. Het zwemmen geldt voor veel deelnemers als het minst populaire onderdeel. Ook voor Teutelink. „Omdat het een heel technisch onderdeel is. Ik heb veel gehad aan de techniektraining voor het zwemmen tijdens de clinic in voorbereiding op deze triatlon. Als voetballer heb ik altijd veel gelopen en het fietsen ligt me ook wel. Maar zwemmen hebben we nooit echt gedaan en dan is 500 meter een heel eind.” Teutelink is content met zijn tijd als hij na 500 meter zwemmen, 21 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen in ruim 1.14 minuut de finish op de Mallumse Molen passeert. „Het doel was de tijd van vorig jaar te verbeteren en dat is gelukt.”