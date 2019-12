De regenboogvlag wappert op het Marianum: ‘We streven ernaar dat leerlingen zich veilig voelen’

19 leerlingen

Paarse Vrijdag gaat niet alleen over homo’s en lesbiennes, maar over iedereen die zich niet in zo’n hokje voelt passen. Of je nou van mannen of vrouwen houdt, van allebei of van helemaal niks, of je alleen wilt blijven of verliefd wordt op meerdere personen tegelijk. Het drietal is niet bang (meer) om naar buiten te treden. Dat doen ze door deze Paarse Vrijdag op hun school te organiseren, maar ook door het komende schooljaar klassen rond te gaan om uit te leggen wat ze beogen.