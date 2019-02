De rek is eruit voor de carnavalsoptocht in Neede

Het Meesters­huis is na vijf jaar uitge­groeid tot een 'tweede thuis’ in Vorden

7:00 Toen René Jak vijf jaar geleden in Vorden Grand Café het Meestershuis opende, ervoer hij dat als een sprong in het diepe. De geboren Soestenaar moest als 'buitenstaander’ immers zijn plek zien te vinden op een locatie waar het aanbod aan horeca niet bepaald gering is. Op de drempel van zijn eerste lustrum is het Meestershuis inmiddels een geaccepteerde uitspanning, die voor veel gasten méér is dan een Grand Café alleen. Een tweede huiskamer, dat komt aardig in de buurt.