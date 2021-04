De Revolutie staat te trappelen om weer open te gaan: Al het personeel keert terug

De eerste lockdown vorig voorjaar was nog niet de ergste periode. ,,Wij dachten dat de sluiting een week of drie zou duren, dus we zijn die eerste week enorm druk geweest met achterstallige klusjes in De Revolutie. Niet wetende dat we daar veel meer tijd voor zouden krijgen.”



Maaike Wennekes (37) en Wouter van den Mosselaar (37) zijn nu zes jaar eigenaar van de populaire zaak aan de Markt in Winterswijk. Daarvoor hadden ze er al ruim vijf jaar gewerkt voor de vorige eigenaar. Van den Mosselaar stond in de keuken, Wennekes in de bediening. Zo hebben ze elkaar leren kennen. Na anderhalf jaar sloeg de vlam over en werden ze een stel.