De roze pechvogels van Zwillbrock: het broedseizoen is weer mislukt

Verslagge­ver Lex zoekt vandaag de koelte en rust: aan het Heerder­strand neemt drukte al toe

11:18 Heter, heter, heetst. Waar kun je nog afkoelen nu de temperatuur oploopt tot ruim boven de dertig graden? En belangrijk: waar is het ook nog eens niet te druk? Dat is natuurlijk ook een voorwaarde in coronatijd. Verslaggever Lex van Kooten speurt vandaag rustige plekjes om even lekker af te koelen.