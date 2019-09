De ruggengraat van de Kaak Group stopt ermee

Na bijna 100 jaar stopt Van Kernebeek in Borculo: ‘Vader had een revolver in huis tegen inbrekers’

12:48 Na bijna honderd jaar sluit één van de oudste winkels van Borculo de deuren. Juwelier en opticiën Van Kernebeek trekt zich terug in Lochem. „Jammer? Het is niet anders”, zegt Henk van Kernebeek (89), die tot zijn 85ste nog aan klokken en horloges sleutelde in de werkplaats.