De ‘schande’ van een zoek geraakt schilderij bij de gemeente Doetinchem

,,Het is een grote schande", zegt Ben Kothuis. De 85-jarige, die wethouder was van Doetinchem tussen 1982 en 1998, raakt geëmotioneerd als hij spreekt over het verdwenen schilderij Gezicht over het Haringvliet op Middelharnis en Sommelsdijk. ,,Bas Bos, die ik opvolgde als wethouder, zei altijd dat het net leek of het water op het schilderij bewoog", zegt Kothuis. ,,Zo is het ook. Het is prachtig.”