De schietvereniging in Beltrum heeft al zijn kruit verschoten. „We beginnen aan een nieuw leven”

Het was al een tijdje niet meer de vraag of de vereniging zou worden opgeheven, maar wanneer. „Nu dus”, zegt Theo Huinink. De 74-jarige penningmeester benadrukt dat de sluiting van het zalencentrum Spilman niet de oorzaak is van het heengaan van de vereniging, maar wel het moment voor het verenigingsbestuur om de knoop door te hakken. Huinink: „De vereniging telde nog maar twaalf leden, senioren vooral. Jonge aanwas was er niet meer. Na ruim zeventig jaar is het voorbij. De sluiting van ons thuishonk was dat laatste duwtje.”