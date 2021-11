De schoonvader van Eline leeft nog dankzij een zendmast en een AED: ‘Ook kleine kernen hebben recht op goede bereikbaarheid’

Vragender geeft Sinter­klaas en zijn pieten vrijkaart­jes voor Blagenpara­dijs tijdens landelijke intocht

VRAGENDER/BAARN - Kinderen van de Antoniusschool in Vragender hebben Sinterklaas en zijn pieten tijdens het officiële defilé op Paleis Soestdijk laten zien waar de gemeente Oost Gelre groot in is.

13 november