De Sint vergeet dit jaar arme gezinnen in Joppe en Harfsen niet

Samen op sportpark Jaspers is toch te duur

7:12 WINTERSWIJK - Het samen delen van een sportaccommodatie door de Winterswijkse Tennis Club en sportcentrum De Tuunte gaat niet door. De nieuwbouw wordt veel duurder dan eerder was aangenomen. ,,We zouden meer dan twee keer zoveel kwijt zijn als we gedacht hadden”, zegt WTC-voorzitter Meino Janszen.