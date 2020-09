De straten van Ruurlo stonden gisteravond in de spotlights: ‘Het zijn misschien wel duizenden lampjes’

Doetinchem té veilig voor cameratoe­zicht in centrum

10 september DOETINCHEM - ,,Als je naar de veiligheid kijkt is Doetinchem geen Arnhem.” Dat zei Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, donderdagavond tijdens de beeldvormende raad. Misschien werd van hem een duidelijk standpunt over het plaatsen van camera's in het stadscentrum verwacht. ,,Maar eigenlijk is Doetinchem daar te veilig voor", zei Boumans. ,,Gelukkig maar, eigenlijk.”