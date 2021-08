De ‘strijd’ tegen de digitale verslaving

columnAls ik ergens van doordrongen raak, dan is het wel de onomkeerbaarheid van de digitalisering. Je kunt iets ontkennen of afkeuren, weigeren eraan te beginnen, maar uiteindelijk geef je toe. Ik heb dat zelf lang met smartphones gehad. Vond computers goed genoeg voor het werk en om e-mails op te versturen. Bellen kon wel met een simpel mobieltje, en waarvoor had je de rest van die poespas nodig?