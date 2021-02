De tandartsassistente keek me lachend aan, met donkere ogen die niet twijfelden

Bijzonder natuurver­schijn­sel in Rietmolen: IJspannen­koe­ken! ‘Prachtig gezicht’

1 februari RIETMOLEN - Het was zondagmorgen vroeg tijdens een wandeling, toen Mathilde te Lintelo het zeldzame natuurverschijnsel tegenkwam in de Schipbeek. IJspannenkoeken, wist ze meteen over de ijscirkels die ze in het water van het riviertje bij haar woonplaats voorbij zag drijven.