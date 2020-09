De teloorgang van een houtfabriek: ‘Sommige ex-werknemers worden nog steeds emotioneel’

Achterhoek­se ondernemer bedreigde mogelijk wethouder: ‘Deze man ging te ver!’

9 september LOSSER/LIEVELDE - De Losserse wethouder Jaimi van Essen zou deze week ‘agressief en intimiderend’ zijn benaderd door de Achterhoekse aannemer Joost Gerritsen. In mailtjes en met een nachtelijk belletje. „Hier trekken we een streep, deze man is te ver gegaan”, zegt een Losserse gemeentewoordvoerder.