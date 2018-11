De terrazzowerkers Monasso: op de vlucht van Bocholt naar Aalten

Nauwkeurig weegt Richard Monasso in zijn werkplaats in Aalten de marmerkorrels in verschillende kleuren af.



De steentjes worden vermengd met cement , pigment en water, waardoor een mortel ontstaat die op beton lijkt. Even verderop is Johan Navis bezig met het timmeren van een mal. ,,Als de mortel klaar is, wordt hij in de mal gegoten”, vertelt Monasso (56). ,,Na vier dagen uitharden wordt het werk geslepen en gepolijst. Dan gaat het naar de klant.’’