De terugkeer van Normaal mascotte Hendrik Haverkamp

HUMMELO - Dat Hummeloër Henk Wolters alias Hendrik Haverkamp poëtische gaven heeft weten we in de Achterhoek al decennia lang. Vanaf maandag weet de rest van Nederland het ook; dan is Haverkamp te zien in de EO-serie Typisch Achterhoek.

De man die langdurig als mascotte fungeerde van boerenrockgroep Normaal schreef ronkende teksten als ‘Verse worst, strak in ‘t vel. Bruun gebraojen, dat lust ik wel’. Legendarisch is verder zijn songtekst: ‘Kop dicht a’j tegen mien praot’.

Hij is inmiddels 70 jaar. Was van 1993 tot 2001 frontman en zanger van een naar hem vernoemde dialectband. Zong ook, nou ja, een soort van zingen, in ‘De Steakers’. De rock-’n-roll is al lang uit zijn leven verdwenen, maar vanaf maandag viert Hendrik Haverkamp een glorieuze terugkeer als één van de hoofdpersonen in de drie weken durende EO-serie Typisch Achterhoek. Die is elke maandag tot en met donderdag vanaf 19.20 uur te zien op NPO 2.

,,Dat heb ik te danken aan het boek Achterhoekse Kearls uit 2017", zegt Henk. Zijn levensverhaal vormde het eerste hoofdstuk van de door uitgever Willy Hermans en entertainer Frans Miggelbrink geschreven uitgave, die later zou worden opgevolgd door een tweede deel. ,,Door dat verhaal zijn ze bij mij terecht gekomen”, vertelt een trotse Wolters.

De kans om samen met een aantal andere kleurrijke Achterhoekers te schitteren in de documentaireserie van de EO liet de Hummeloër zich niet ontglippen. Hij nam contact op met de Brummense gitarist Bas Straalman, om voor deze speciale gelegenheid weer een band te vormen. Die benaderde zijn maatje Rens Hardijzer (drums), diens zoon Rik (slaggitaar) en bassist Twan Lieftogt.

Voor deze speciale gelegenheid werd zelfs een single opgenomen, getiteld Ik kan niet zonder ow. Puur voor de lol, benadrukt Wolters. Aan optreden denkt hij niet, het leven in de luwte bevalt hem prima. ,,Al vind ik het niet erg om aangesproken te worden door mensen die me herkennen.”

Normaalcafé De Tol

De tv-ploeg van de EO volgde het gezelschap naar de oefenruimte in Zutphen, het vermaarde Normaalcafé De Tol in Zelhem en uiteraard het huis van Henk Wolters in Hummelo. Gitarist Bas Straalman sluit niet uit dat het televisieavontuur een vervolg krijgt. ,,Wie weet nemen we nog een keer een cd-tje op. We hebben vreselijk gelachen.”

EO-woordvoerder Sytze Braaksma benadrukt dat Hendrik Haverkamp niet als enige figureert in de eerste aflevering van Typisch Achterhoek. ,,Onze ploeg heeft meerdere karakteristieke mensen in de regio gevolgd. Die komen allemaal regelmatig terug in de uitzendingen. Dat geldt zéker ook voor Henk Wolters.”