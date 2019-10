De tractor? Boerin Meike en haar groep kozen voor de spelersbus van De Graafschap

Ze heeft een roze overall aan. ‘Stoer en sterk’ staat op haar rug gedrukt. Ze heeft twee bussen geregeld om met zo’n honderd boeren uit de Achterhoek naar Den Haag te komen: een gewone bus en een heel bijzondere: de spelersbus van de Graafschap. ,,Op de kermis van Silvolde is laatst het idee ontstaan om hier met een grote groep naar toe te gaan. Via-via konden we de spelersbus krijgen.” Lachend: ,,Een mooie luxe bus, alleen ik ben met die andere gekomen.”

‘Zo veel saamhorigheid’

Ze is naar Den Haag gekomen om een duidelijk geluid te laten horen. ,,In de politiek en de media worden boeren vaak zwartgemaakt. We zouden dieren mishandelen en heel veel stikstof uitstoten. Vergeten wordt dat we met ons land ook stikstof en co2 opnemen. Bovendien is de meetmethode voor de neerslag van stikstof in natuurgebieden heel ondoorzichtig.”



Ze vindt het geweldig om met zo veel collega’s op het Malieveld te staan. ,,Zo veel saamhorigheid. Als ik thuis in de krant of op tv iets negatiefs zie over boeren, dan heb je weleens het gevoel dat je er alleen voor staat. Hier blijkt het tegendeel.”