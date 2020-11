De tropenjaren eisen hun tol bij Rinaldo: ‘Ik was echt hondsmoe’

Topkoks roepen collega Mark Captein van Achter­hoeks restaurant uit tot ‘Chef van het Jaar’

24 november GAANDEREN - Mark Captein van Orangerie De Pol is verkozen tot Chef van het Jaar door restaurantvereniging JRE Nederland. De Pol is gevestigd in de glazen ‘koepel’ tussen Doetinchem en Gaanderen.