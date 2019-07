De Twee Bruggen nieuwe exploitant van Slingeplas

Het verzet van de inwoners ging gepaard met ongeveer 500 handtekeningen van inwoners, die het natuurlijke karakter en de toegankelijkheid van de plas bedreigd zagen. De gemeente Aalten was bij monde van wethouder Ted Kok enthousiast, maar de plannen werden vorig zomer ingetrokken vanwege dat gebrek aan draagvlak.



Omdat de groei van de activiteiten niet doorgaat, heeft de Slingeplas geen waarde meer voor Leisurelands. De gemeente wil wel dat de recreatieplas goed wordt onderhouden en aantrekkelijk blijft voor de tienduizenden bezoekers. Aalten wil het 39 hectare grote terrein kopen, inclusief de kleinere Politieplas, die ligt pal naast het recreatiegebied, op grondgebied van Winterswijk. Leisurelands wilde deze plas bij de Slingeplas trekken. In een grotere plas is ook de kans op blauwalg, dat regelmatig het zwemmen in de Slingeplas belet, een stuk kleiner.



Recreatieondernemer Mensink: ,,De Slingeplas is waardevol voor onze gasten, die kunnen daar zwemmen, sporten, vissen, genieten. De grond is niet nodig voor onze accommodatie. Het is wel de bedoeling om te investeren in de voorzieningen die er nu zijn.”