De vakantie van...Zuivelboerin Claudia uit Eibergen: ‘Elke keer denk ik: ‘Wat heb ik weer veel schoenen mee!’’

Waar gaat u naartoe?

„In juli waren Dinand en ik een paar dagen in een erg leuke Bed & Breakfast in Lijnden. Een klein dorpje vlakbij Amsterdam en Schiphol. Indrukwekkend, al die vliegtuigen. Eind augustus gaan we – ook weer een paar dagen – naar het Huis van Bewaring in Almelo. Dat is gewoon een hotel, hoor! We proberen altijd een accommodatie te vinden die nét even anders is.”

Vakantie, is dat lekker luieren of actief bezig?

„We houden van een actieve vakantie. Plannen maken vooraf, dat doen we eigenlijk nooit. We zien vanzelf wel wat er in de buurt is te zien en te doen. Onze fietsen gaan altijd mee in de bus. We maken graag tochten door de omgeving. Meestal bezoeken we dan ook een zuivelbedrijf. Door heel Nederland zitten wel collega-melkveehouders die we kennen. Het is gezellig en ervaringen uitwisselen is altijd leuk.”

Wat was uw mooiste reis?

„Dat zou ik zo niet weten… In elk geval zijn we niet van de verre vakanties. We blijven bewust dichtbij ons bedrijf en gaan daarom hooguit een paar dagen weg. Omdat onze medewerker Marel op de zuivelwinkel past en onze zoon Mark op de boerderij kan dat gelukkig. Het wordt dus Nederland of een eindje Duitsland in. Daar hebben we het prima naar onze zin. Lijnden was hartstikke leuk. Mooi weer, heerlijk om te fietsen. Soms combineren we ons werk met een tripje. Zo stond er op internet een melktankje te koop in Oostenrijk. Dat hebben we opgehaald met de auto en er meteen een paar vakantiedagen aan vastgeknoopt. O ja, ik was een weekendje in Londen met mijn dochter. Ach, we hebben best veel mooie herinneringen.”

En uw vakantiehit is?

„Muziek op de achtergrond vind ik altijd fijn, als een soort arbeidsvitaminen. Maar een vakantiehit heb ik niet.”

Wat mag beslist niet ontbreken in uw koffer?

„Goede schoenen. Ik heb namelijk moeilijke voeten. Elke keer denk ik: ‘Wat heb ik weer veel schoenen mee!’. Maar ze zijn belangrijk voor een geslaagde vakantie.”