De verbinding is in Wichmond-Vierakker door corona voorlopig verbroken

In Wichmond en Vierakker pauzeert de zogeheten ‘verbinder’ Ester Voorburg voorlopig haar activiteiten vanwege corona. Zij denkt mee over leuke activiteiten voor kinderen, vrijwilligerswerk en contacten tussen de bewoners onderling, zodat er ook in deze kleine dorpen sociale reuring is. ,,We zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en juist dát is in deze tijd een probleem geworden.’’