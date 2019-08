De verwachting: licht bewolkt met hier en daar kans op inbraak in de Achterhoek

Update Flinke waterover­last in Doetinchem door hevige regenval: ondergelo­pen straten en huizen

2 augustus DOETINCHEM - Door de hevige regenval is vrijdagavond flinke wateroverlast ontstaan in Doetinchem. Diverse straten zijn onder water gelopen door de grote hoeveelheid regen. Ook een dak van een bedrijfspand is ingezakt.