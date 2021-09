De vlag kan uit in Eibergen: startsein voor bouw nieuwe Estinea-locatie op plek Welkoop is gegeven

EIBERGEN /AALTEN - Een feestelijk moment, woensdag in Aalten: drie directeuren ondertekenen er afspraken voor een nieuw zorgcomplex. Walter Kormelink van Kormelink Bouw, Hanke Struik van woningcorporatie ProWonen en Beatrijs van Riessen kunnen alle drie blij zijn. Maar de vlag kan écht uit in Eibergen, want dáár komt het.

Dat de kurken knallen in Aalten of daar tenminste iets lekkers bij de koffie zal zijn, heeft vooral te maken met het feit dat dáár Estinea's hoofdkwartier is. Het bouwplan waarover het gaat, komt op de plek aan de Beltrumseweg in Eibergen waar nu nog de Welkoop-winkel zit met er tegenover appartementencomplex Heldershoek. Het wordt een gebouw met 28 appartementen, vier gezamenlijke ruimtes en plek voor dagbesteding en logeren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanleiding voor dit bouwproject is een concrete huisvestingsvraag voor een groep van zeven jongeren met ernstige meervoudige beperkingen, zo meldt Estinea.

Jongeren

‘Voor deze jongeren is er op dit moment onvoldoende geschikte woonplekken in de gemeente Berkelland. Hierdoor moeten ze vaak, wanneer het thuis wonen niet meer gaat, ver van hun ouders en netwerk af gaan wonen. Dit is voor zowel de jongeren als ouders geen gewenste situatie. Door de nieuwbouw krijgen zij een passende plek dichtbij huis', schrijft woordvoerder Marieke Stortelder van de Achterhoekse zorgorganisatie. Estinea heeft al verschillende andere woonzorglocaties in Eibergen en Neede. Zoals op de hoek van de Groenloseweg-Vogelenzangstraat en aan de Grotestraat. Aan de Nieuwstraat in Eibergen heeft de instelling in 't Reimelink een atelier annex cadeauwinkel Top Art, en kun je koffie drinken bij ‘Tante Truus'. Een aantal bewoners van enkele van de bestaande woonlocaties zal zodra alles klaar is, naar de nieuwe stek aan de Beltrumseweg verhuizen.

De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2022 de bouw van start kan. In 2023 zal het nieuwe complex worden opgeleverd.