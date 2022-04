De Vliertuin loopt voorop met duurzame sociale huurwoningen in Winterswijk

Gluren bij IKC Het Simmelink hoe de nieuwe school er uit gaat zien

EIBERGEN - Natuurlijk gaat het over leren. Hoe het in groepen gaat. Wie waar de juf of meester is. En hoe de kinderen het vinden die nú op school zitten. Maar toch... de maquette van de nieuwbouw van ‘IKC Het Simmelink 2.0' heeft een prominente plek in de hal van de school in de wijk met dezelfde naam.

6 april